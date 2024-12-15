Уральский Халк одержал победу над швейцарцем Ясуби Эномото в бою на RCC 21

Боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк одержал победу над Ясуби Эномото из Швейцарии в кулачном бою RCC 21 в Екатеринбурге. Как сообщила пресс-служба RCC, трехраундовый поединок в полутяжелом весе прошел по правилам профессионального кикбоксинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Штырков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Иван Штырков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Штырков оформил нокдаун уже на первых секундах: левый хук пришелся точно в цель, и Эномото рухнул, но сумел продолжить бой. Иван оказывал давление, жестко попадал на руках, Ясубею приходилось тяжело: швейцарец много двигался и отстреливался с дистанции. На исходе второй минуты Штырков оформил второй нокдаун», — отметили в пресс-службе.

Второй раунд выдался более конкурентным, Ясуби Эномото оправился после двух нокаутов. С обеих сторон было не так много попаданий.

Третий раунд поединка начался с двух точных ударов Уральского Халка, которые швейцарские боец сумел выдержать. «Иван перебил Ясубея, судейское решение было очевидным: Штырков одержал победу единогласным решением», —говорится в сообщении.

На счету 36-летнего Ивана Штыркова 24 победы, два поражения, одна ничья в MMA. У 40-летнего Ясубея Эномото — 22 победы и 15 поражений.

Мария Шараева