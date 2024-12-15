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Казань и Чечня подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Казань и Чечня подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере туризма. Об этом рассказала руководитель Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова в своем Telegram-канале.

«Уверена, что это событие станет важным шагом к укреплению сотрудничества между Казанью и Грозным и даст новый импульс развитию туризма в обоих регионах!» — заявила Дарья Санникова.

Соглашение о взаимном сотрудничестве заключили в Грозном на туристической выставке «Открытый Кавказ-2024».

В 2022 году мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров подписали соглашение о сотрудничестве между городами. Документ предусматривает подготовку и проведение совместных мероприятий для укрепления дружбы, сотрудничества жителей двух городов.

Диана Соловьёва

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