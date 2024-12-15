Свердловское МЧС ликвидировало 20 пожаров за сутки

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области ликвидировали 20 пожаров за минувшие сутки, из которых около 45% произошли в жилых зданиях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В п. Каменка Сысертского района на ул. Лесной сгорел частный дом на площади 40 квадратных метров. Огонь был потушен за 140 минут.

В Кушве на пр. Северном повреждена баня на площади 4 квадратных метров. В Североуральске на ул. Октябрьской огнем была повреждена входная группа частного дома площадью 5 квадратных метров. В обоих случаях пожары были быстро ликвидированы.

Подчеркивается, что основными причинами пожаров являлись нарушения безопасности при эксплуатации печей (33%) и аварийный режим работы электрооборудования (более 11%). В Асбесте на улице Циолковского сгорела баня площадью 12 квадратных метров, в селе Калиновское Камышловского района — баня на площади трех квадратных метров. В Нижнем Тагиле повреждена баня на Кондукторском проезде площадью 30 квадратных метров.

Причины оставшихся пожаров устанавливают специалисты. Пожарные призывают жителей установить автономные пожарные извещатели, которые могут стать надежным средством защиты от огня.

Мария Шараева