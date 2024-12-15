14 декабря в Казани произошло 122 ДТП, в пяти есть пострадавшие

В Казани 14 декабря зафиксировали 122 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В пяти ДТП есть пострадавшие. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Казани.

Один из водителей города сбил пешехода во время езды задним ходом. Также люди пострадали в трех столкновениях автомобилей. Из них два ДТП произошло в результате нарушения дистанции, а третье — при развороте. Вчера упал один из пассажиров общественного транспорта.

На территории Казани задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 6 задержанных не имели прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 3 граждан.

Диана Соловьёва