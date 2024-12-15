В лицо актеру Джейми Фоксу бросили стакан

Актеру Джейми Фоксу наложили швы на лице. Во время празднования дня рождения в артиста бросили стакан. Господин Фокс — обладатель премии «Оскар».

Актер праздновал 57-й день рождения в ресторане Mr. Chow в городе Беверли-Хиллз, передает NBC News. Полиция приехала на вызов о возможном нападении с применением оружия, но после констатировала, что между сторонами произошла потасовка. Аресты не производились.

Джейми Фокс получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль 2005 года — в фильме «Рэй». Также играл в фильмах «Али» (2001), «Законопослушный гражданин» (2009), «Джанго освобожденный» (2012), «Человк-паук: Нет пути домой» (2021), озвучивал главного героя Джо в мультфильме «Душа» (2020).