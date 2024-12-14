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Минобороны: над акваторией Черного моря сбит украинский БПЛА

Министерство обороны сообщило, что российские ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Черным морем.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Жители Сочи сообщали о громких звуках, которые были слышны в разных районах города.

В это же время два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей.

Наталья Решетняк

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