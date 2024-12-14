Минобороны: над акваторией Черного моря сбит украинский БПЛА

Министерство обороны сообщило, что российские ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Черным морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Жители Сочи сообщали о громких звуках, которые были слышны в разных районах города.

В это же время два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей.

Наталья Решетняк