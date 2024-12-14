Замдиректора Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии арестован за взятку
Заместителя директора Центра ресурсного обеспечения госучреждений здравоохранения Чувашии заключили под стражу по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.
Замдиректора Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии арестован за взятку
Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике
По данным следствия, в октябре 2024 года чиновник получил взятку от представителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтракта на капитальный ремонт корпуса республиканской психиатрической больницы.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в крупном размере, проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Следователи изъяли документы и предметы, имеющие значение для дела. Расследование продолжается, проверяется информация о возможных дополнительных эпизодах преступной деятельности.