Заместителя директора Центра ресурсного обеспечения госучреждений здравоохранения Чувашии заключили под стражу по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замдиректора Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии арестован за взятку

Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике Замдиректора Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии арестован за взятку

Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике

По данным следствия, в октябре 2024 года чиновник получил взятку от представителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтракта на капитальный ремонт корпуса республиканской психиатрической больницы.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в крупном размере, проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Следователи изъяли документы и предметы, имеющие значение для дела. Расследование продолжается, проверяется информация о возможных дополнительных эпизодах преступной деятельности.

Анар Зейналов