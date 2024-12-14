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Замдиректора Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии арестован за взятку

Заместителя директора Центра ресурсного обеспечения госучреждений здравоохранения Чувашии заключили под стражу по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Замдиректора Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии арестован за взятку

Замдиректора Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии арестован за взятку

Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике

Замдиректора Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии арестован за взятку

Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике

По данным следствия, в октябре 2024 года чиновник получил взятку от представителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтракта на капитальный ремонт корпуса республиканской психиатрической больницы.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в крупном размере, проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Следователи изъяли документы и предметы, имеющие значение для дела. Расследование продолжается, проверяется информация о возможных дополнительных эпизодах преступной деятельности.

Анар Зейналов

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