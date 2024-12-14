Умер режиссер фильма «Гуд бай, Ленин!» Вольфганг Беккер

В возрасте 70 лет умер немецкий режиссер Вольфганг Беккер. Его наиболее известной работой стал фильм «Гуд бай, Ленин!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вольфганг Беккер в 2004 году

Фото: Reuters Вольфганг Беккер в 2004 году

Фото: Reuters

Как сообщила семья кинорежиссера, Вольфганг Беккер умер 12 декабря после продолжительной болезни, передает Bild. Они не рассказали других подробностей и попросили «уважать их частную жизнь».

Вольфганг Беккер дебютировал в кино в 1988 году. За студенческий фильм «Бабочки» он получил «Золотого леопарда» на Международном кинофестивале в Локарно. В 2003 году вышел фильм Вольфганга Беккера «Гуд бай, Ленин!». Картина получила 14 наград, в числе которых премии «Сезар» и «Гойя».