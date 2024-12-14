Главе СКР доложат по делу о нападении на воспитателя детсада в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении пьяного челябинца на воспитателя детского сада. Доклад о ходе расследования главе ведомства представит руководитель регионального управления СК РФ Константин Правосудов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК также отметили, что в отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел 11 декабря в детском саду №348 в Металлургическом районе Челябинска. Мужчина в алкогольном опьянении перелез через забор детсада и напал на воспитателя во время прогулки с детьми. Сначала в отношении него возбудили административное дело по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).