Путин пообещал жестко пресекать попытки разобщить россиян на национальной почве

Президент Владимир Путин, выступая на XXII съезде «Единой России», заявил, что Россия будет «жестко пресекать» попытки противников разобщить россиян. По его словам, российская сторона «готова дать отпор» на «разыгрывание национальной или религиозной карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения»,— сказал президент.

По его словам, «расшатать единство» граждан противники России пробовали на протяжении всей истории, и сейчас они «опять идут по отработанному на других сценарию». Владимир Путин добавил, что «решающее противостояние» России угрозам и вызовам затрагивает сферы культуры, мировоззрения, экономики и технологий.