В Екатеринбурге водителя пассажирского автобуса сняли с рейса за езду без прав

В Екатеринбурге сотрудники ДПС сняли с рейса водителя пассажирского автобуса № 077 за вождение без прав. Как сообщили в городской ГИБДД, при проверке документов он предъявил водительское удостоверение иностранного государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«После проверки базы данных стало известно, что этот водитель ранее был лишен водительских прав. Он не восстановил право управления транспортом, так как необходимо было повторно сдавать теоретический экзамен», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что госавтоинспекторы изъяли у него водительское удостоверение, в отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством, не имея на это соответствующего права).

Мария Шараева