В Ростовской области за сутки в ДТП погибли два человека

В минувшую пятницу, 13 декабря, в Ростовской области произошло две автомобильные аварии, в результате которых погибли люди. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В 16:20 на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни-Шахты-Раздорская» 35-летний водитель koda Octavia съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте происшествия. 69-летний пассажир автомобиля доставлен в больницу.

В 16:05 на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», 34-летний водитель грузовика «МАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chery. Водитель легкового автомобиля погиб, 21-летний пассажир машины доставлен в медицинское учреждение.

Кристина Федичкина