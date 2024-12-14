На Южном Урале пять человек фиктивно прописали в своих квартирах 45 иностранцев

Управление по вопросам миграции УМВД РФ по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении пятерых местных жителей, занимавшихся фиктивной постановкой на учет мигрантов. Всего они прописали в своих квартирах 45 иностранцев, сообщает пресс-служба областного главка.

Один из подозреваемых установлен в Магнитогорске. По просьбе знакомого он прописал в своей квартире троих мигрантов. Еще один подозреваемый найден в Челябинске. Местный житель поставил на учет по месту пребывания 27 иностранцев. В Челябинске зафиксированы еще три квартиры в Металлургическом и Курчатовском районах, где собственники за деньги прописали всего 15 мигрантов.

Все иностранцы с миграционного учета сняты. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.