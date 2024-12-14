В Сочи до конца года завершат строительство крупной насосной станции

В Хостинском районе Сочи завершаются пусконаладочные работы на водонасосной станции «НИИ Курортологии». Реконструкция объекта повысила надежность снабжения питьевой водой для более чем 100 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На станции установили энергоэффективные насосы, что обеспечит бесперебойную подачу воды на верхние точки местности. Также проведена автоматизация объекта, что улучшит управление и обслуживание.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что станция на улице Есауленко является ключевым объектом для водоснабжения Центрального и Хостинского районов. Реконструкция значительно повысила стабильность подачи воды в квартиры жителей этих районов и создала резервные мощности для строительства новых социальных объектов.

Все необходимые работы планируется завершить до конца года.

Тат Гаспарян