На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись два грузовика, один человек пострадал

Ранним утром 14 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись два грузовых автомобиля, в результате аварии водитель автомобиля марки Камаз получил травмы различной степени тяжести, водитель грузовика марки Mitsubishi Fuso не пострадал, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 54-летний водитель Mitsubishi Fuso не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Камазом. В момент ДТП грузовик Mitsubishi Fuso перевозил электротехнику, а Камаз доставлял сборный груз в Екатеринбург. Оба водителя были трезвыми на момент аварии.

В отношении водителя Mitsubishi Fuso составлен административный протокол за нарушение режима труда и отдыха. «На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия, по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

Мария Шараева