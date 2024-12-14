В Челябинской области произошло две смертельных аварии с участием пешеходов

Две смертельных аварии с наездами автомобилей на пешеходов произошли в Чебаркульском районе и Копейске Челябинской области. В результате этих ДТП два человека погибли на месте, сообщает Госавтоинспекция региона.

Первая авария случилась в восемь часов вечера 13 декабря на улице Бестужева в Копейске. По предварительным данным, местный житель переходил дорогу в неустановленном месте, когда его сбил водитель на автомобиле Suzuki.

Вторая авария в Чебаркульском районе также произошла 13 декабря в восемь часов вечера. На шестом километре обхода Чебаркуля водитель большегруза, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. В результате он врезался в припаркованные на обочине два автомобиля, а после врезался в их водителей, которые в этот момент стояли на дороге. В результате один из них скончался на месте, а второй был госпитализирован.