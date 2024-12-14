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В Ростове начал работу военно-социальный центр

Представительство военно-социального центра, созданного по решению министерства обороны РФ, открылось в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Прием будет вестись в здании филиала фонда «Защитники Отечества» по ул. Лермонтовская, 161.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В открывшемся центре военные и их родственники могут проконсультироваться по вопросам денежных выплат, медицинского и жилищного обеспечения, санаторно-курортного лечения; узнать об устройстве на службу, получить информацию о награждении государственными наградами и др.

Все заявления граждан будут переданы в Военно-социальный центр Министерства обороны России.

Кристина Федичкина

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