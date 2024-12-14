В Абзелиловском районе при пожаре погибли два ребенка

Прокуратура Башкирии проводит проверку в связи с пожаром в Абзелиловском районе, в котором погибли два ребенка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сегодня около 2:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о пожаре в деревянном доме по улице Южной в селе Аскарово, где жила многодетная семья. После ликвидации пожара на площади 45 кв. м в чулане обнаружены тела десятилетней девочки и ее девятилетнего брата.

Родители детей и еще один ребенок 2021 года рождения выбрались через окно. Взрослые с травмами доставлены в больницу, ребенок не пострадал.

Пожар тушили 17 пожарных и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии. По уточненным данным, у матери 1993 года рождения резанная глубокая рана левой руки и бедра. Отец 1983 года рождения получил термический ожог второй–третьей степени 30% поверхности тела и находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Майя Иванова