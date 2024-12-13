Сотрудники МЧС деблокировали зажатого грузовым автомобилем водителя в Удмуртии
Сегодня вечером произошло ДТП на трассе Ижевск—Аэропорт, где столкнулись легковой автомобиль Skoda Rapid и грузовик. Водитель иномарки оказался зажат, его деблокировали пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии
Водителя легкового автомобиля достали и передали бригаде скорой помощи. Сотрудники ГАИ Удмуртии устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.