Сотрудники МЧС деблокировали зажатого грузовым автомобилем водителя в Удмуртии

Сегодня вечером произошло ДТП на трассе Ижевск—Аэропорт, где столкнулись легковой автомобиль Skoda Rapid и грузовик. Водитель иномарки оказался зажат, его деблокировали пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Водителя легкового автомобиля достали и передали бригаде скорой помощи. Сотрудники ГАИ Удмуртии устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.