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Сотрудники МЧС деблокировали зажатого грузовым автомобилем водителя в Удмуртии

Сегодня вечером произошло ДТП на трассе Ижевск—Аэропорт, где столкнулись легковой автомобиль Skoda Rapid и грузовик. Водитель иномарки оказался зажат, его деблокировали пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Водителя легкового автомобиля достали и передали бригаде скорой помощи. Сотрудники ГАИ Удмуртии устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

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