В Ростовской области утвердили план по защите пастбищ от распашки

Межведомственная комиссия по организации взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере земельных отношений утвердила план работ на 2025 год по защите пастбищ и сенокосов от нерегулируемой распашки. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Ростовской области.

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По словам заместителя председателя донского парламента – председателя комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко, пастбища, сенокосы и земли водоохранных зон нуждаются в эффективной защите от нецелевого использования.

«В Ростовской области возникают случаи неконтролируемой распашки земель, предназначенных для выпаса скота, а также заготовки кормов. Кроме того, имеет место невнимательное отношение к требованиям водоохранного законодательства со стороны муниципальных образований», — отметил Вячеслав Василенко.

Также в регионе необходимо проводить планомерную работу по восстановлению незаконно распаханных участков, чтобы не допустить дальнейшую деградацию земель.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», что в 2024 году Ростовская область расширила географию морского экспорта. Новыми направлениями торговли стали Судан, Саудовская Аравия, Ливан, Тунис, Белиз.

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