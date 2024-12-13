Жителя ХМАО оштрафовали за пересылку ролика, дискредитирующего армию РФ

Сургутский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ – ХМАО) оштрафовал на 30 тыс. руб местного жителя Евгения Ангелова за пересылку ролика, дискредитирующего армию РФ. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), следует из материалов дела на сайте суда. Решение вынесли 15 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ангелов посредством интернет-мессенджера Viber направил видеоролик, содержащий высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ при защите государственной границы в Курской области, а также оскорбляющие президента РФ и командование вооруженных сил РФ»,— говорится в решении суда.

По данным суда, Евгений Ангелов переслал коллеге по работе видеоролик с YouTube-канала «Пасаран» (37,4 тыс. подписчиков), где военнослужащий ВСУ говорит о том, что «войска Украины прорвали оборону на Курском направлении и допускает оскорбления в отношении президента РФ, жителей РФ и военнослужащих ВС РФ». Затем коллега показала ролик другому сотруднику, который пожаловался в суд.

По словам Евгения Ангелова, коллеги по работе испытывают к нему неприязнь. Он считает, что сотрудник мстит ему за то, что подсудимый доложил руководству о его опоздании. Евгений Ангелов добавил, что к видеоролику относится крайне отрицательно, «поскольку любит свою страну, уважает действия президента РФ», а переслал видео «с целью посмеяться над лицом, изображенным на данном видео».

Напомним, ранее суд в Тюменской области на 50 тыс. руб. оштрафовал 36-летнего мужчину, который оставил оскорбительный комментарий в адрес участника специальной военной операции (СВО) в соцсети.

Виталий Красиков