В Таганроге открыли первую в области научную площадку для детей

В Приморском парке Таганрога завершено обустройство интерактивной научной площадки для детей. Об этом сообщает правительство Ростовской области со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Сергея Орлова. Проект обошелся в 7,3 млн руб. Деньги были были выделены из областного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На площадке установили оборудование — 12 развивающих модулей, в том числе «Кинематограф», «Азбука Морзе», «Электрическая цепь», «Слушай город», «Плавучий маяк», «Театр теней» и т.д.

«Для Ростовской области этот проект стал пилотным. Основной целью создания детской площадки такого формата является формирование интерактивного музея под открытым небом, в котором через игру дети смогут узнать, что такое электричество, как устроена Солнечная система, какова скорость распространения звука и как вычислить скорость движения», — отметил Сергей Орлов.

Объект построен в рамках проекта «Научные детские площадки», который реализуется по поручению президента РФ и нацелен на создание инфраструктуры для развивающего досуга детей и их родителей.

Анастасия Казуков