Снегопады и похолодание ожидаются в Удмуртии в выходные дни

В предстоящую ночь в Удмуртии продолжится снегопад, который завтра днем ослабнет и будет идти с перерывами. На дорогах ожидается образование снежного наката. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Температура воздуха в ближайшую ночь опустится до -10..-15°С, а завтра днем составит -7..-12°С. В ночь на воскресенье, 15 декабря, местами возможен небольшой снег, однако в дневные часы существенных осадков не предвидится. Температурный фон продолжит понижаться: ночью температура будет колебаться от -14 до -19°С, а днем останется в пределах -7..-12°С.

С понедельника, 16 декабря, погода в республике начнет меняться под влиянием фронтального раздела, вновь ожидаются снегопады. В ночь на понедельник температура может опуститься до -14..-19°С, а в северных районах — до -22..-24°С. Днем воздух прогреется лишь до -6..-11°С, в северных районах — до -16°С.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели снежная погода сохранится.