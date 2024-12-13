Членам запрещенной в России организации из Тюмени вынесли приговор

Центральный окружной военный суд вынес приговор членам запрещенной в России террористической организации, сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Их признали виновными по ч. 1 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации, участие в деятельности террористической организации).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Организатор Алим Тимканов получил 18 лет лишения свободы, а Марат Сайбатов — 17 лет. Участникам организации Бариеву и Идрисову назначены наказания в виде 14 и 11 лет соответственно, с лишением воинских званий. Другие пять фигурантов получили от 11 до 13 лет тюремного заключения. Сотрудники ФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанной террористической и запрещенной в России.

По данным следствия, Алим Тимканов и Марат Сайбатов стремились увеличить численность участников организации и создать на территории РФ конфессиональное государство «в форме халифата». Для этого они создали в Тюмени ячейку движения, в которую вошли восемь человек. Преступники были задержаны РУ ФСБ совместно с УМВД и УФСВНГ, во время обысков у них изъяли пропагандистские материалы телефоны, электронику и поддельные документы. Приговор суда вступил в силу.

Анна Капустина