Республика Марий Эл занимает лидирующие позиции по освоению федеральных средств господдержки для аграриев, использовав 99,9% из выделенных за 11 месяцев 1,3 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марий Эл освоила почти 100% федеральных субсидий на аграрные проекты

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Марий Эл освоила почти 100% федеральных субсидий на аграрные проекты

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Зайцева, средства были направлены на стимулирование производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в том числе через субсидии аграриям.

В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным на 2025–2030 годы, запланировано выделение еще 634,7 млн руб. из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, что позволит создать 140 рабочих мест, привлечь 2,8 млрд руб. частных инвестиций, произвести 123 тыс. тонн продукции и получить 152,3 млн руб. налоговых поступлений.

Анар Зейналов