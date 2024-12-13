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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентами трех художников

Министерство юстиции России 13 декабря объявило иностранными агентами художника Анатолия Осмоловского, художницу и писательницу Екатерину Марголис и художника Игоря Поночевного. Из реестра также исключен журналист Алексей Горпинченко «в связи с утратой признаков иностранного агента». Также статус иноагента в связи с ликвидацией сняли с ассоциации «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».

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Анатолий Осмоловский (иноагент)

Анатолий Осмоловский (иноагент)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Екатерина Марголис (иноагент)

Екатерина Марголис (иноагент)

Фото: @katia.margolis

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Анатолий Осмоловский (иноагент)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Екатерина Марголис (иноагент)

Фото: @katia.margolis

Как утверждает Минюст, господин Осмоловский (объявлен Минюстом иноагентом) выступал против спецоперации на Украине, участвовал в распространении материалов иноагентов и сам распространял фейки о российских властях. Анатолий Осмоловский (объявлен Минюстом иноагентом) — художник, представитель Московского акционизма. Лауреат «Премии Кандинского» за 2007 год в номинации «Художник года». В 1989 году вместе Дмитрием Пименовым и Григорием Гусаровым он основал арт-группу «Э.Т.И.». Сам художник позднее говорил, что арт-группа была «моделью молодежной субкультуры». Самым известным перформансом группы стала акция «Э.Т.И. — ТЕКСТ» 18 апреля 1991 года на Красной площади. Тогда акционисты выложили своими телами на брусчатке нецензурное слово из трех букв.

В 1999 году господин Осмоловский (объявлен Минюстом иноагентом) снялся в роли начальника гауптвахты в фильме Светланы Басковой «Зеленый слоник». С началом 2000-х годов он занялся кураторской деятельностью. В 2011 году он основал институт современного искусства и теории «База». Институт закрылся в сентябре после того, как там прошли обыски. Сейчас художник проживает за границей.

Екатерину Марголис (объявлена Минюстом иноагентом) Минюст обвиняет в распространении фейков о российской армии и властях страны. Она, как утверждает Минюст, также выступала против спецоперации. Госпожа Марголис (объявлена Минюстом иноагентом) — художник, график, книжный иллюстратор и дизайнер. Автор статей и эссе о литературе и культуре, переводчик. Член Concilio Europeo dell’Arte. Преподает в художественной школе Scuola Internazionale di Grafica в Венеции.

Карикатурист Игорь Поночевный (объявлен Минюстом иноагентом), известный под псевдонимом Алеша Ступин, по версии Минюста, также распространял фейки об армии и властях, выступал против СВО и участвовал в распространении материалов иноагентов. Господин Поночевный (объявлен Минюстом иноагентом) с 2015 года проживает в США. По образованию он юрист. С 2014 года он рисует политические карикатуры от лица семилетнего мальчика по имени Алеша. Героями его карикатур были различные российские политики, включая президента Владимира Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

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