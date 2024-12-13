Жительницу Сочи осудили за финансирование нежелательной религиозной организации

Лазаревский районный суд Сочи вынес обвинительный приговор местной жительнице по делу о финансировании нежелательной организации. Подсудимую признали виновной по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (финансированире деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурантка, будучи участницей региональной группы, переводила денежные средства организатору сбора пожертвований для «Всеукраинского духовного центра "Возрождение"» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна (обе организации признаны нежелательными на территории России). Обвиняемая, считает следствие, предоставляла денежные средства организатору. Деньги заведомо «предназначались для обеспечения деятельности международных проектов».

С учетом позиции надзорного органа суд назначил фигурантке наказание в виде двух лет лишения свободы. Срок заключения осужденная будет отбывать в колонии-поселении.

Вячеслав Рыжков