Жителям Дона выделено 226 млн рублей на социальную догазификацию в 2024 году

В текущем году более 2,3 тыс. жителям Ростовской области было выделено 226 млн руб. для проведения социальной догазификации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Сегодня, 13 декабря, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели встречу в Москве, на которой обсуждался ход выполнения программы развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2021-2025 годы.

«Более 90%, или 34,3 тыс., заключенных с жителями договоров исполнены, около 25 тыс. домовладений подключено к газу. В части газификации медицинских и образовательных учреждений <...> из 150 договоров исполнено свыше 110», – отметил Сергей Густов.

Также в 2024 году в Ростовской области построены межпоселковые газопроводы для обеспечения газом шести хуторов и станиц Азовского, Дубовского и Мартыновского районов. К еще десяти хуторам Тацинского, Морозовского, Красносулинского и Белокалитвинского районов проложены газопроводы.

Юрий Слюсарь и Сергей Густов подписали протокол о дальнейшем взаимодействии правительства донского региона и компании «Газпром межрегионгаз».

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов» о том, что правительство Ростовской области определило победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в 2024 году.

Ева Китаева