Жителям Дона выделено 226 млн рублей на социальную догазификацию в 2024 году
В текущем году более 2,3 тыс. жителям Ростовской области было выделено 226 млн руб. для проведения социальной догазификации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Сегодня, 13 декабря, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели встречу в Москве, на которой обсуждался ход выполнения программы развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2021-2025 годы.
«Более 90%, или 34,3 тыс., заключенных с жителями договоров исполнены, около 25 тыс. домовладений подключено к газу. В части газификации медицинских и образовательных учреждений <...> из 150 договоров исполнено свыше 110», – отметил Сергей Густов.
Также в 2024 году в Ростовской области построены межпоселковые газопроводы для обеспечения газом шести хуторов и станиц Азовского, Дубовского и Мартыновского районов. К еще десяти хуторам Тацинского, Морозовского, Красносулинского и Белокалитвинского районов проложены газопроводы.
Юрий Слюсарь и Сергей Густов подписали протокол о дальнейшем взаимодействии правительства донского региона и компании «Газпром межрегионгаз».
Как сообщал ранее «Ъ-Ростов» о том, что правительство Ростовской области определило победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в 2024 году.