Ученые Сочи открыли новое природное явление и предложили способ его мониторинга
Сочинские ученые выявили явление «вторичной контаминации», связанное с проникновением морских вод в глубокие водоносные горизонты. Ученые предложили экологичный метод его отслеживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника Субтропического научного центра РАН, доктора биологических наук Лалиты Захарихиной.
Фото: пресс-служба Субтропического научного центра РАН
Обнаруженное явление проявляется в загрязнении речных и родниковых вод в результате проникновения морской воды в глубокие прибрежные водоносные горизонты. Исследование проводили на территории заповедника «Утриш» на полуострове Абрау, где в 2022 и 2024 годах ученые изучали гидрогеохимические процессы.
Как пояснила госпожа Захарихина, ранее влияние морской интрузии на поверхностные воды не изучали. Однако анализ показал, что соленая вода, поднимаясь по трещинам в горных породах, вызывает вторичное загрязнение источников пресной воды, что особенно важно для регионов с дефицитом воды.
Исследования 2024 года выявили снижение уровня вторичного загрязнения из-за засушливого периода 2023–2024 годов, который сократил уровень грунтовых вод и расход ручьев. Однако ученые предупреждают, что процесс остается активным и требует постоянного наблюдения.
Для мониторинга «вторичной контаминации» специалисты центра предложили экологически безопасный метод, основанный на анализе содержания морских и наземных элементов в речных и родниковых водах. Этот подход позволяет обойтись без глубокого бурения.
«Если мы хотим, к примеру, выяснить, характерен ли для территории процесс морской интрузии, необязательно проводить глубокое бурение. Можно выполнить детальный гидрогеохимический анализ родниковых и речных вод, а затем по отношению содержания "морских" элементов к элементам наземного происхождения ответить на этот вопрос», — пояснила госпожа Захарихина.