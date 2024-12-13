Ученые Сочи открыли новое природное явление и предложили способ его мониторинга

Сочинские ученые выявили явление «вторичной контаминации», связанное с проникновением морских вод в глубокие водоносные горизонты. Ученые предложили экологичный метод его отслеживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника Субтропического научного центра РАН, доктора биологических наук Лалиты Захарихиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Субтропического научного центра РАН Фото: пресс-служба Субтропического научного центра РАН

Обнаруженное явление проявляется в загрязнении речных и родниковых вод в результате проникновения морской воды в глубокие прибрежные водоносные горизонты. Исследование проводили на территории заповедника «Утриш» на полуострове Абрау, где в 2022 и 2024 годах ученые изучали гидрогеохимические процессы.

Как пояснила госпожа Захарихина, ранее влияние морской интрузии на поверхностные воды не изучали. Однако анализ показал, что соленая вода, поднимаясь по трещинам в горных породах, вызывает вторичное загрязнение источников пресной воды, что особенно важно для регионов с дефицитом воды.

Исследования 2024 года выявили снижение уровня вторичного загрязнения из-за засушливого периода 2023–2024 годов, который сократил уровень грунтовых вод и расход ручьев. Однако ученые предупреждают, что процесс остается активным и требует постоянного наблюдения.

Для мониторинга «вторичной контаминации» специалисты центра предложили экологически безопасный метод, основанный на анализе содержания морских и наземных элементов в речных и родниковых водах. Этот подход позволяет обойтись без глубокого бурения.

«Если мы хотим, к примеру, выяснить, характерен ли для территории процесс морской интрузии, необязательно проводить глубокое бурение. Можно выполнить детальный гидрогеохимический анализ родниковых и речных вод, а затем по отношению содержания "морских" элементов к элементам наземного происхождения ответить на этот вопрос», — пояснила госпожа Захарихина.

Мария Удовик