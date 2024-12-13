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Дмитрий Чистяков: попросил подрядчиков не «пересаливать» город

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обратился к подрядчикам, выполняющим зимнюю уборку, с просьбой не «пересаливать» город в ответ на обращения жителей на чрезмерное использование реагентов. Об этом мэр написал во «ВКонтакте».

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Расход (реагентов.— "Ъ-Удмуртия") идет по ГОСТу, основная цель — не допустить гололеда, прежде всего, на тротуарах. Однако подрядчиков попросил не "пересаливать" город», — написал господин Чистяков.

Кроме того, глава города рекомендовал подрядчикам активизировать работу по вывозу снега и устранению заужений вдоль магистралей.

В предстоящие выходные особое внимание при очистке снега должно быть уделено, по словам господина Чистякова, подъездам и подходам к социальным учреждениям. «В понедельник утром нужно обеспечить комфортный доступ к школам, детским садам, больницам. Суббота и воскресенье для всех коммунальных служб — рабочие дни. В таком же режиме трудится вся городская команда», — заверил мэр.

Напомним, сегодня днем на улицы Ижевска вышло 107 единиц снегоуборочной техники.

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