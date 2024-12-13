Депутаты ростовской Думы готовы признать работу председателя Зинаиды Неярохиной удовлетворительной

17 декабря состоится 28-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва. В повестку дня заседания включен отчет о результатах деятельности председателя городской Думы — главы Ростова в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зинаида Неярохина с бывшим губернатором Василием Голубевым

Фото: Андрея Бойко Зинаида Неярохина с бывшим губернатором Василием Голубевым

Фото: Андрея Бойко

На сайте Думы опубликован проект решения, которое утвердят депутаты, заслушав отчет Зинаиды Неярохиной.

«Признать работу председателя городской Думы — главы Ростова за 2024 год удовлетворительной», - говорится в проекте решения.

Зинаида Неярохина родилась 1951 году в с. Родники Ипатовского района Ставропольского края.

Впервые была избрана депутатом ростовской Думы в 1994 году (первый созыв). Возглавляет Думу с 2005 года (четвертый, пятый, шестой и седьмой созывы).

Сергей Иванов