Депутаты ростовской Думы готовы признать работу председателя Зинаиды Неярохиной удовлетворительной
17 декабря состоится 28-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва. В повестку дня заседания включен отчет о результатах деятельности председателя городской Думы — главы Ростова в 2024 году.
Зинаида Неярохина с бывшим губернатором Василием Голубевым
Фото: Андрея Бойко
На сайте Думы опубликован проект решения, которое утвердят депутаты, заслушав отчет Зинаиды Неярохиной.
«Признать работу председателя городской Думы — главы Ростова за 2024 год удовлетворительной», - говорится в проекте решения.
Зинаида Неярохина родилась 1951 году в с. Родники Ипатовского района Ставропольского края.
Впервые была избрана депутатом ростовской Думы в 1994 году (первый созыв). Возглавляет Думу с 2005 года (четвертый, пятый, шестой и седьмой созывы).