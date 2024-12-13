В суд направлено дело группы обнальщиков

Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму около 90 млн руб. Обвиняемыми являются три местных жителя в возрасте от 36 до 44 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021 по 2022 годы обвиняемые организовали нелегальный банк и обналичивали деньги за вознаграждение. Они получали средства от юридических лиц на основании фиктивных договоров. За это время через их банковские счета прошли около 90 млн руб., а сумма преступного дохода превысила 6 млн руб.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 статьи 172 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом.

Антон Голицын