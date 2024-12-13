Гостиничный комплекс в Туапсе вновь пытаются продать за 26 млн рублей

В Туапсе выставлен на продажу гостиничный комплекс площадью 746,6 кв. м за 26,3 млн руб. В декабре 2023 года объект уже пытались реализовать за 53,5 млн руб., но торги провалились из-за отсутствия участников. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Комплекс расположен на улице Звездной и находится в 2,5 км от Центрального пляжа и в 5,5 км от железнодорожного вокзала Туапсе. В его состав входят трехэтажная гостиница с кафе, тренажерный зал, магазин и СТО. Объект построен в 2010 году на земельном участке категории «земли населенных пунктов», разрешенное использование — для эксплуатации производственной базы.

Сейчас гостиница не работает, а состояние здания оценивается как удовлетворительное. Торги назначены на 10 января 2025 года. По мнению специалистов, после ремонта и переоснащения комплекс может стать привлекательным курортным бизнесом с возможностью предоставления широкого спектра услуг.

Гостиничный комплекс ранее принадлежал предпринимателю Солтану Джиоеву, который был признан банкротом в 2020 году. Инициатором банкротства стало АО «МСП Банк» из-за долга по кредитному договору. В залог для получения средств бизнесмен передал банку гостиницу, но задолженность не была погашена, что и привело к обращению в арбитражный суд с заявлением о банкротстве предпринимателя.

Тат Гаспарян