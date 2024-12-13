На здание Присутственных мест потратят минимум 5 млрд

В Ярославле минимальная стоимость затрат на восстановление здания Присутственных мест на Советской площади составит 5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на заседании Совета Федерации 11 декабря. Трансляция размещена на сайте Совфеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Губернатор докладывал об инвентаризации как федерального, так и регионального неиспользуемого имущества, которая была проведена в этом году. Ярославская область первой в стране начала реализацию этого проекта. Так, в Ярославле смогли за 176 млн руб. продать пустующее здание на Советской площади, которое находилось в федеральной собственности.

«Сейчас уже инвестор готовит серьезный проект, там более 5 млрд инвестиций. Это минимальная оценка по восстановлению этого здания»,— сказал губернатор.

Напомним, что собственник планирует открыть в здании гостиницу. Здание было построено в конце XVIII века. В советское время в нем располагался облисполком, затем — областная дума, после переезда которой постройка не эксплуатировалась и постепенно разрушалась.

Алла Чижова