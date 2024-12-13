В Красноуфимском районе полиция обнаружила имитацию бомбы

В Красноуфимском районе (Свердловская область) обнаружили имитацию взрывного устройства, участок оцепила полиция. Информацию об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Полиция задержала мужчину, который оставил пять бесхозных предметов с мигающими диодами. Задержанному 26 лет, он проживает в этом же районе и имеет инвалидность второй группы. При задержании он измазал лицо белой краской. В настоящее время проводятся допросы и обыски в его доме.

Из двух жилых домов эвакуировали 40 человек, которые временно разместились у родственников. Предварительно установлено, что найденные предметы могут быть муляжами. Эксперты продолжают работать над определением их содержимого. В операции участвуют бойцы ОМОН Росгвардии и служебная овчарка из ОВД Красноуфимска. После завершения проверок МВД примет процессуальное решение по этому делу.

Анна Капустина