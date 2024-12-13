589 млн рублей направят на ремонт домов в Удмуртии по региональной программе

273 многоквартирных дома планируется отремонтировать в Удмуртии в 2025 году в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта общего имущества.На эти цели будет выделено около 589 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Приоритетными видами работ в следующем году останутся ремонт крыш и замена лифтового оборудования. В план на следующий год включен ремонт более 140 крыш. Также будем устанавливать новые безопасные лифты в 15 домах»,— отметила директор Фонда капитального ремонта в УР Диана Новомейская.

Всего в течение года запланировано выполнение 374 видов работ, включая ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В текущем году Фонд капремонта успешно обновил все лифты в домах на общем счете, которые нуждались в замене до 2025 года. Однако проблема «старых» лифтов все-таки осталась, так как этот вопрос не решен во многих домах на спецсчете.

Собственникам рекомендуется оценить необходимость перехода на общий счет для своевременной замены лифтов.

Дома, которые оперативно приняли решение о переходе со спецсчета на счет регионального оператора, уже включены в план на 2025 год.