К концу года в Югре сдадут четыре объекта здравоохранения

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО – Югре) до конца года планируется сдать три объекта здравоохранения, сообщили в департаменте строительства региона. В Сургуте завершат строительство станции переливания крови, в декабре начнут работу поликлиника в пгт Кондинском и амбулатория в поселке Краснолеснинском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Станцию скорой помощи в Сургуте планируют завершить к концу декабря. Она будет обслуживать более 60 тыс. вызовов в год и иметь автопарк из 20 машин

В пгт Кондинском уже заканчивают косметические работы в поликлинике и проводят пусконаладочные мероприятия.

К Новому году ожидается сдача врачебной амбулатории в посёлке Красноленинском Ханты-Мансийского района, в здании заканчивают внутреннюю отделку и наладку инженерных систем для нового оборудования. В посёлке Кедровый строится участковая больница с круглосуточным мини-стационаром, которую планируют сдать до конца года.

Станция переливания крови в Сургуте находится на стадии внутренней отделки и разводки инженерных сетей. Подрядчик обещает сдать объект в феврале 2025 года. В Урае ведется строительство стационара, который начнет работу в июле 2025 года, а полное завершение всех работ запланировано к концу года. В новом медицинском центре учли современные стандарты операционных, проект включает передовое оборудование и удобные помещения.

В Нефтеюганском районе строится районная больница в пятом микрорайоне Пойковского. Здание готово на 58%, новая поликлиника с дневным стационаром начнет работу с 2026 года.

Анна Капустина