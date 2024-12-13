В Челябинске на сотрудника ГАИ завели дело за взятку при техосмотре маршрутки

Следователь следственного отдела по Ленинскому району Челябинска регионального СКР возбудил уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора группы технического надзора отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску. Он обвиняется в получении взятки за формальное проведение технического осмотра (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2021-2022 годах инспектор за взятку в значительном размере провел технический осмотр маршрутного микроавтобуса, не отразив недостатки транспорта, и выдал диагностическую карту с недостоверными сведениями.

Преступление выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по области и регионального УФСБ России. Следователь СКР предъявил обвинение полицейскому, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проведены обыски по месту проживания и регистрации инспектора, приняты меры для наложения ареста на его имущество, выявляются иные эпизоды преступной деятельности, а также собираются доказательства.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, «недобросовестный сотрудник» отстранен от исполнения служебных обязанностей. Отдел собственной безопасности регионального главка проводит в отношении него проверку.

Виталина Ярховска