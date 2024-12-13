В Кургане завели уголовное дело за организацию незаконной миграции

Следователь УМВД России по Кургану возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) в отношении гражданина России. Подозреваемого в подделке десяти документов для продления вида на жительство (ВНЖ) задержали местные полицейские совместно с управлением по вопросам миграции регионального УМВД и при силовой поддержке СОБР Росгвардии, сообщает портал «МВД-Медиа».

По данным правоохранительных органов, 33-летний гражданин России, являющийся уроженцем азиатской республики, изготовил около десяти поддельных документов для своих соотечественников. Иностранцы предоставили их в миграционную службу для продления ВНЖ. Кроме того, в бумагах гражданин РФ указал реально существующие компании в качестве рабочих мест земляков, но на самом деле они не были там трудоустроены.

Подозреваемый задержан. В ходе обыска по месту его проживания полицейские изъяли телефоны, флеш-накопители, компьютеры, оттиски печатей и поддельные справки.

Виталина Ярховска