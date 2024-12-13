В Трехгорном начнет работать горнолыжный комплекс «Каменный цветок»

В Трехгорном рядом с «Завьялихой» 21 декабря откроется горнолыжный комплекс «Каменный цветок», который не работал в течение десяти лет. Там завершают обустройство трассы. ГЛК будет включать реконструированную гостиницу «Каменный цветок» и спа-комплекс. Об этом сообщается в официальной группе «Завьялихи» в социальной сети «ВКонтакте».

Протяженность трассы в ГЛК «Каменный цветок» будет 850 метров, она оборудована бугельным подъемником и освещением. У подножия склона будет работать кафе, прокат оборудования, картинг. Посетители смогут воспользоваться услугами инструкторов.

Инвестором для перезапуска ГЛК «Каменный цветок» стал владелец «Солнечной долины» (Миасс) Олег Сиротин. В 2021 году он выкупил гостиницу площадью 11,4 тыс. кв. м у МУП «Каменный цветок» (в 2018 году признано банкротом) и арендовал горнолыжный комплекс «Завьялиха». Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал» предприниматель, планируется включить «Солнечную долину», «Завьялиху» и «Каменный цветок» в один туристический маршрут: организовать трансферт отдыхающих, чтобы за несколько дней они могли покататься на трассах трех ГЛК региона. Объем инвестиций в реконструкцию гостиницы «Каменный цветок» Олег Сиротин оценивал в 120 млн руб.