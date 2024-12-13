Верховный суд: арбитражный управляющий не может быть пассивным наблюдателем

Верховный суд (ВС) РФ признал, что арбитражный управляющий не вправе игнорировать просьбы должника разрешить использование банковского счета для исполнения плана реструктуризации.

Напомним, в ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы утвердил план реструктуризации долгов Евы Чаплыгиной, задолжавшей кредиторам 2,78 млн руб. Должница обязалась погасить долги с рассрочкой на два с половиной года, однако столкнулась с препятствиями. Дело в том, что ее финансовый управляющий (арбитражный управляющий, назначенный на дело о банкротстве гражданина) не дал согласие на использование денежных средств, находящихся на счете в Т-банке, и даже не дал ответа на заявления госпожи Чаплыгиной. Как итог должница не смогла направить на погашение задолженности в том числе 736,6 тыс. руб. заработной платы. Эта сумма осталась задепонированной из-за блокировки счета.

В этой связи Ева Чаплыгина подала жалобу на бездействие управляющего, однако суды ее не удовлетворили, ссылаясь на возможность самостоятельно «открыть специальный счет для исполнения плана». Кроме того, в плане реструктуризации отсутствовало указание на конкретный счет, сказано в решениях, а потому управляющий не имел соответствующих полномочий (подробнее см. «Ъ» от 30 октября).

По инициативе должницы спор добрался до ВС, который передал дело в экономколлегию. В своем решении коллегия отметила, что суды должны были установить, предоставлено ли письменное согласие либо же отказ управляющего на распоряжение денежными средствами. «Коль скоро участие финансового управляющего в этой процедуре банкротства является обязательным, он обязан действовать не только в интересах кредиторов, но и в интересах должника»,— подчеркивается в определении. Более того, «добросовестный финансовый управляющий не мог являться пассивным наблюдателем», ведь исполнение плана реструктуризации долгов зависело от его волеизъявления, заключил ВС. В итоге экономколлегия признала бездействие арбитражного управляющего незаконным.

Ян Назаренко