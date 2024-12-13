Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд: арбитражный управляющий не может быть пассивным наблюдателем

Верховный суд (ВС) РФ признал, что арбитражный управляющий не вправе игнорировать просьбы должника разрешить использование банковского счета для исполнения плана реструктуризации.

Напомним, в ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы утвердил план реструктуризации долгов Евы Чаплыгиной, задолжавшей кредиторам 2,78 млн руб. Должница обязалась погасить долги с рассрочкой на два с половиной года, однако столкнулась с препятствиями. Дело в том, что ее финансовый управляющий (арбитражный управляющий, назначенный на дело о банкротстве гражданина) не дал согласие на использование денежных средств, находящихся на счете в Т-банке, и даже не дал ответа на заявления госпожи Чаплыгиной. Как итог должница не смогла направить на погашение задолженности в том числе 736,6 тыс. руб. заработной платы. Эта сумма осталась задепонированной из-за блокировки счета.

В этой связи Ева Чаплыгина подала жалобу на бездействие управляющего, однако суды ее не удовлетворили, ссылаясь на возможность самостоятельно «открыть специальный счет для исполнения плана». Кроме того, в плане реструктуризации отсутствовало указание на конкретный счет, сказано в решениях, а потому управляющий не имел соответствующих полномочий (подробнее см. «Ъ» от 30 октября).

По инициативе должницы спор добрался до ВС, который передал дело в экономколлегию. В своем решении коллегия отметила, что суды должны были установить, предоставлено ли письменное согласие либо же отказ управляющего на распоряжение денежными средствами. «Коль скоро участие финансового управляющего в этой процедуре банкротства является обязательным, он обязан действовать не только в интересах кредиторов, но и в интересах должника»,— подчеркивается в определении. Более того, «добросовестный финансовый управляющий не мог являться пассивным наблюдателем», ведь исполнение плана реструктуризации долгов зависело от его волеизъявления, заключил ВС. В итоге экономколлегия признала бездействие арбитражного управляющего незаконным.

Ян Назаренко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...