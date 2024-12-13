Водитель иномарки сбила подростка в Таганроге

В Таганроге сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области. ДТП произошло накануне, 12 декабря, на ул. Большой Проспект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По предварительным данным, 53-летняя женщина за рулем автомобиля Лифан Х5 совершила наезд на подростка 2007 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Анастасия Казуков