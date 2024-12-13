«В гостях у Щелкунчика», «Скрудж. Сны» и фестиваль «Дебаркадер»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут новогодние концерты классической музыки «В гостях у Щелкунчика» и «Рождество с Моцартом», а также стендап Валентина Сидорова и выступление фолк-метал группы «Морроз». В театрах представят балет «Анюта» и спектакль «Скрудж.Сны». В музеях и творческих пространствах – фарфор Елены Щетинкиной, экспозиция в честь челябинского археолога Владимира Костюкова, фестиваль «Дебаркадер» и выставка картин художниц ХХ века. В кинотеатрах покажут фильмы «Домовенок Кузя», «Елки-11» и «Новогоднее чудо».

Концерты

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В зале камерной и органной музыки «Родина» 14 и 15 декабря пройдет концертная программа «В гостях у Щелкунчика». В ней представят музыкальную и танцевальную программу с исполнением музыки Петра Чайковского из балета «Щелкунчик». В рамках концерта для детей также организуют новогоднюю елку с Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость билета – 500 руб. 0+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 15 декабря состоится концерт «Рождество с Моцартом». Он включает в себя чтения сказки Геннадия Цыферова «Тайна запечного сверчка», повествующей о детстве композитора Вольфганга Амадея Моцарта, а также исполнение его произведений на фортепиано. Стоимость билета – 500 руб. 0+

В кинотеатре «Победа» 18 декабря пройдет выступление стендап-комика Валентина Сидорова, резидента проекта StandUp на телеканале ТНТ. Он приедет в Челябинск с новой комедийной программой, полной самоиронии и сарказма. Стоимость билета – от 1,2 тыс. до 3,2 тыс. руб. 18+

В клубе Ozz 20 декабря выступит магнитогорская группа «Морроз». Коллектив исполняет музыку в стиле фолк-метал. Совместно с «Моррозом» выступит фэнтэзи-фолк-рок-группа из Миасса «Белогорье». Стоимость билета – от 700 руб. до 1 тыс. руб. 16+

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 15 декабря покажут спектакль «Анюта». Балет создан по мотивам рассказа Антона Чехова «Анна на шее». Главная героиня вырывается из бедности, выйдя замуж за богатого чиновника. Он начинает унижать супругу, попрекать и издеваться над ее родственниками. Придя на бал по приглашению начальника, Анна производит на всех впечатление, теперь каждый «важный человек» влюбляется в нее. После этого героиня, осознав свое положение, выгоняет мужа из дома. Стоимость билета – от 300 руб. до 2 тыс. руб. 12+

В театре «Манекен» 20 декабря представят спектакль «Скрудж. Сны». Скрудж – богатый скряга, давно потерявший всех друзей и близких. Теперь он никому не доверяет, озлобившись на весь мир. Какие сны могут быть у человека, который из-за своего дурного характера празднует Рождество в одиночестве? Стоимость билета – 500 руб. 6+

Выставки

В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» на улице Лесопарковой открылась выставка «Магия фарфора Елены Щетинкиной». Елена Щетинкина с 1980 года является членом Союза художников СССР. На выставке представлены ее авторские произведения из фарфора с позолотой, цветной глазурью, уральскими самоцветами. Выставка продлится до 5 февраля 2025 года. Вход свободный.

В историческом музее Южного Урала 12 декабря открылась выставка «Судьба ученого» в честь 75-летия со дня рождения челябинского историка, археолога и педагога Владимира Костюкова. На ней представлены документы, переписки с учеными, археологические материалы и инструменты для полевых исследований 1980-х годов. Выставка будет работать до 2 марта 2025 года. Вход свободный. 0+

В историческом музее Южного Урала 14 и 15 декабря пройдет фестиваль современного искусства «Дебаркадер». В рамках него откроется выставка «Кто-то... Где-то…» с работами краснодарского скульптора Александра Душевного, творческая встреча с ним. Также в программе – лекции, мастер-классы. Посетить мероприятия можно по предварительной записи. 16+

В музее изобразительных искусств 18 декабря откроется выставка «Амазонки в русском искусстве. ХХ век». На ней представят искусство наиболее известных художниц 20 века из коллекции Третьяковской галереи – Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой и других. Выставка продлится до 9 марта 2025 года. Стоимость билета – от 200 до 400 руб. 6+

Кино

В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 15 декабря пройдет новогодний киномарафон. Всех желающих приглашают посмотреть фильмы «В поисках Санта Лапуса», «Полярный экспресс», «Потерянное Рождество», «Гринч – похититель Рождества» и «Реальная любовь». Стоимость участия – 450 руб.

В прокат челябинских кинотеатров с 19 декабря выходит фильм «Домовенок Кузя». Герой сбегает из плена Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. На поиски Кузи и сундучка в мир людей также проникает Баба-Яга со своими коварными планами. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах с 19 декабря можно будет посмотреть фильм «Елки-11». Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы одинокая учительница Валентина Михайловна получила поздравление с Новым годом. Главные роли сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев и турецкий актер Бурак Озчивит. 6+

В кинотеатрах Челябинска 19 декабря также выходит в прокат фильм «Новогоднее чудо». Это лирическая новогодняя комедия о взрослых, которые в душе не перестают быть детьми, надеются на чудо и верят в свою мечту. Одну из главных ролей сыграла Елизавета Арзамасова. 6+

Ольга Воробьева