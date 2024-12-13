В Челябинске выявлено 22 факта незаконной продажи елей и пиротехники

С начала декабря челябинские полицейские возбудили 22 административных дела за нарушение правил продажи, хранения и использования новогодних деревьев и пиротехнических изделий. Только 12 декабря обнаружено четыре незаконных елочных базара в Курчатовском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ель-Пиротехника» полицейские установили, что местные жители в возрасте от 19 до 54 лет, не являясь индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, продавали хвойные деревья на улице. На нарушителей составлены административные протоколы по ч. ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без специального разрешения).

Официально елочные базары в Челябинске открываются 14 декабря. Всего определено 105 площадок. «Ель-Пиротехника» проводится в регионе до 31 декабря.