Челябинец осужден на 15 лет за изготовление более 14 кг наркотиков

Челябинский областной суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, организовавшему крупную лабораторию по производству наркотического средства альфа-PVP. Уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере) было возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ России по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2022 года сотрудники УФСБ задержали наркодилера-участника межрегиональной организованной преступной группы, которая специализировалась на торговле наркотиками в особо крупном размере бесконтактным способом в разных регионах России, в том числе в Челябинской области. При задержании у южноуральцы было обнаружено и изъято наркотическое вещество альфа-PVP массой 14,2 кг, а также специальное оборудование и химические реактивы, предназначенные для его производства.

Облсуд признал фигуранта виновным и приговорил к 15 годам одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.