Свердловский суд продлил срок в СИЗО для обвиняемого в убийстве экс-силовика

Свердловский областной суд продлил срок заключения под стражу для бывшего милиционера Владислава Соболя, которого обвиняют в причастности к нескольким убийствам в 2000 году в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе суда. Он пробудет в СИЗО до 21 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Обвиняемый попытался обжаловать постановление об аресте в областном суде. Рассмотрев материалы дела, судья оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Антон Боровик и Олег Анучин совместно с бывшими милиционерами Константином Котиком, Владимиром Семенюком и Владиславом Соболем совершили около 15 убийств в начале 2000-х годов. Соболь ранее возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга.

Анна Капустина