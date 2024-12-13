AI-решения Сбера используют уже 85% регионов России

Сегодня 76 регионов России применяют AI-решения Сбера в госуслугах, медицине, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Только за 2024 год появилось более 200 новых региональных проектов на основе искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Генеративный искусственный интеллект (GenAI) уже встроен в работу 25 регионов страны. Так, на сельхозпредприятиях Татарстана умный чат-бот — AI-ветеринар на базе GigaChat — дает подробные ответы о содержании, кормлении, воспроизводстве и лечении коров. Эффективность и точность AI-решения проверили свыше 40 научных и отраслевых экспертов: модель получила максимальные оценки по глубине и корректности ответов. AI-ветеринар особенно необходим небольшим фермам и личным подсобным хозяйствам, которые не могут привлечь профессиональных ветеринаров и зоотехников.

В Якутске трудится другой представитель GenAI — цифровой библиотекарь, которым пользуются 3,5 тыс. студентов. Национальная библиотека республики первой в России интегрировала GigaChat в онлайн-сервисы для читателей. Среди них: чат-бот «Эксперт Якутии», сервис для работы с оцифрованными документами «ИИ-Текст» и телеграм-бот «Цифровой библиотекарь Якутии», который позволяет читателям оперативно получать доступ к ресурсам и услугам библиотеки.

Еще один пример использования GigaChat — его внедрение в портал госуслуг Нижегородской области. Модель работает с девятью популярными госуслугами, автоматизируя обработку входящих обращений граждан и помогая им быстро находить необходимую информацию. Система ежегодно будет проводить более 240 тыс. успешных диалогов с жителями региона.

В Пскове и Санкт-Петербурге GenAI также помогает обрабатывать обращения граждан. В этих городах приступили к пилотированию AI-помощника госслужащего на основе GigaChat. Технология интегрирована в работу ГосСтройНадзора, комитета по социальной политике и жилищного комитета Санкт-Петербурга.

«Искусственный интеллект расширяет возможности человека во всех сферах. Уже 85% регионов России внедрили AI-решения Сбера. Самая популярная технология сейчас — компьютерное зрение в системах видеонаблюдения и строительстве умных городов, для обеспечения безопасности, поиска преступников и так далее. В некоторых регионах искусственный интеллект задействован особенно массово. Яркий пример — Ямало-Ненецкий автономный округ. Это единственный субъект РФ, который во всех школах внедрил AI-ассистента преподавателя, повсеместно использует речевую аналитику экстренных вызовов по номеру 112 и некоторые медицинские сервисы. Уверен, что уже в ближайшем будущем таких AI-продвинутых регионов в нашей стране станет больше»,— сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.