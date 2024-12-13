В Ростовской области грузовик упал с моста, водитель в больнице
В Ростовской области на 72 км + 467 м автодороги «Элиста — Зимовники» крупнотоннажный грузовой автомобиль упал с моста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Водитель 1965 года рождения находился за рулем автомобиля DAF XF. По предварительным данным, он не справился с управлением, когда проезжал по мосту. В результате грузовик наехал на механическое барьерное ограждение — машина упала с моста и перевернулась на бок.
Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.