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В Ростовской области грузовик упал с моста, водитель в больнице

В Ростовской области на 72 км + 467 м автодороги «Элиста — Зимовники» крупнотоннажный грузовой автомобиль упал с моста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водитель 1965 года рождения находился за рулем автомобиля DAF XF. По предварительным данным, он не справился с управлением, когда проезжал по мосту. В результате грузовик наехал на механическое барьерное ограждение — машина упала с моста и перевернулась на бок.

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Казуков

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