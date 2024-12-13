В Ростовской области грузовик упал с моста, водитель в больнице

В Ростовской области на 72 км + 467 м автодороги «Элиста — Зимовники» крупнотоннажный грузовой автомобиль упал с моста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водитель 1965 года рождения находился за рулем автомобиля DAF XF. По предварительным данным, он не справился с управлением, когда проезжал по мосту. В результате грузовик наехал на механическое барьерное ограждение — машина упала с моста и перевернулась на бок.

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Казуков