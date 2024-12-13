В Башкирии повысят средний размер платы за детский сад

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах Башкирии с января 2025 года составит 2123,78 руб. Соответствующий приказ подписал и. о. министра образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Антипов Фото: Антон Антипов

По сравнению с 2024 годом показатель увеличится на 4,5% (с 2032,33 руб.).

Средний размер платы за присмотр и уход за детьми применяется для расчета суммы компенсации родителям воспитанников. На первого ребенка компенсация составляет 20% от средней платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%.

Наталья Балыкова