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В Башкирии повысят средний размер платы за детский сад

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах Башкирии с января 2025 года составит 2123,78 руб. Соответствующий приказ подписал и. о. министра образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин.

Фото: Антон Антипов

Фото: Антон Антипов

По сравнению с 2024 годом показатель увеличится на 4,5% (с 2032,33 руб.).

Средний размер платы за присмотр и уход за детьми применяется для расчета суммы компенсации родителям воспитанников. На первого ребенка компенсация составляет 20% от средней платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%.

Наталья Балыкова

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