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Администрация Калининского района не нашла подрядчика для ледового городка

Ни одной заявки не было подано на аукцион по монтажу ледового городка в Калининском районе Челябинска. На выполнение контракта администрация готова была направить 6,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Ледовый городок в тематике «год Змеи» должен был расположиться в парке на пересечении улиц Чайковского и Университетской Набережной. Планировалось, что подрядчик создаст изо льда фигуры Деда Мороза высотой минимум 2,5 м и Снегурочки высотой минимум 2,2 м, трон, скульптуры змеи и земного шара. В городке также установили бы горки: малую под названием «Змей Горыныч» и большую под названием «Корабль». Результаты определения поставщика опубликовали 12 декабря. К 26 декабря компания должна была бы уже закончить монтаж объекта. Работу ледового городка собирались прекратить 25 февраля.

Виталина Ярховска

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